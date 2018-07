EBS wint recht op openbaar busvervoer Haaglanden

EBS kondigde dan ook aan dat het bedrijf vanaf de start van de concessie in Zoetermeer en Delft met deze uitstootvrije bussen gaat rijden. In de andere gemeentes die EBS zal bedienen, worden in eerste instantie 93 hybride groengasbussen ingezet. Die worden uiteindelijk vervangen door volledig zero emissie-voertuigen.



Het bedrijf gaat ook op een aantal verbindingen de bussen extra uren per dag en vaker per uur laten rijden. De EBS-bussen zijn onder meer voorzien van wifi en USB-aansluitingen.



Wim Kurver (directeur EBS) is erg blij met het besluit. ,,MRDH heeft een duidelijke visie op het verbeteren van de mobiliteit in de hele regio. We zien grote kansen om in nauwe samenwerking met veel mobiliteitspartners, in de eerste plaats HTM en RET, de reiservaring voor de klanten te verbeteren'', aldus Kurver.



EBS valt onder de Israëlische Egged Group, een van de grootste busvervoerders ter wereld. Het bedrijf was een aantal jaren geleden bijna failliet, maar beleeft een heropleving. Op de Nederlandse markt is het bedrijf nu nog een relatief kleine partij, maar het won de afgelopen jaren al biedingen op de verzorging van het ov in het Noord-Hollandse Waterland en de Rotterdamse regio Voorne-Putten. De overeenkomst voor de regio Haaglanden loopt tot december 2030.



