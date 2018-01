Echo-onderzoek bij steeds meer huisartsen mogelijk

Patiënten die een echo moeten laten maken, hoeven hiervoor niet meer altijd naar het ziekenhuis toe. Na een succesvolle proef in Den Haag is echografie in steeds meer huisartsenpraktijken mogelijk.

Binnen de proef zoekboekzorg.nl wordt samengewerkt door de ziekenhuizen HAGA en HMC en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Zij maken het mogelijk dat voor het maken van echo's in huisartsenpraktijken samengewerkt wordt door huisartsen en radiologen. Daarbij kunnen patiënten in praktijken waar geen echografie mogelijk is, worden doorverwezen naar praktijken waar dit wel mogelijk is. Om apparatuur hierbij optimaal in te kunnen zetten, is een slim logistiek proces bedacht.

,,Een echo laten maken in een vertrouwde omgeving, met directe terugkoppeling over de uitslag. Dat is pure winst voor de patiënt'', legt mede-initiatiefnemer Robert Weij uit. Hij benadrukt dat de zorgkosten laag blijven dankzij de optimale inzet van apparatuur. Volgens Netteke Ludwig van Menzis wordt een kwart van de kosten op deze manier bespaard.

Positief

Van februari tot december 2017 is in Den Haag geoefend met de nieuwe techniek en het logistieke systeem dat hier achter zit. In die periode hebben 432 patiënten een echo laten maken bij de huisarts. ,,Patiënten en zorgaanbieders, maar ook wij als zorgverzekeraar, waren erg positief in de evaluatie'', aldus Gaby Prins, zorginkoper van CZ. ,,Patiënten kunnen bij de huisarts sneller terecht voor een echo en vinden het prettig dat zij beslissingen samen met de huisarts en radioloog nemen.''