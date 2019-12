‘Echt netjes is het niet, je eigen stad in de fik steken, weet je wie dat voor het laatst deed?’

Update Inval in woning op Constant Rebe­questraat na schietinci­dent op Koningin Emmakade

22 december De politie onderzoekt momenteel een mogelijke schietpartij op de Koningin Emmakade in Den Haag. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk met een vuurwapen is geschoten. Er is later een inval gedaan in een woning aan de Constant Rebequestraat.