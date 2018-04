Echtgenoot bewaarde vermoorde Julia in stukken in kist op hun balkon

Er zijn nieuwe gruwelijke details naar buiten gekomen over de manier waarop de moordenaar van de 30-jarige Julia Chernyshova uit Den Haag haar lichaam verborgen probeerde te houden. De dader en tevens haar echtgenoot, de 41-jarige Hagenaar Andrei K., bewaarde het in stukken gezaagde lichaam in een kist op hun balkon aan de Neptunusstraat.