Economic Board The Hague: ‘Van Des Indes tot vergroening: Den Haag heeft Shell nodig’

Weg uit het ‘andere Den Haag’ ontdooide oerbestuur­der Johan Remkes wél

12:03 Als waarnemend burgemeester van Den Haag was Johan Remkes een passant. En zo wilde hij het ook. Toch maakte de veteraan zich in minder dan een jaar tijd geliefd in de stad en vertrok hij met een brok in de keel, als ereburger. ,,Dat heeft me wel verbaasd.’’