Economie in Den Haag en omstreken groeit minder hard dan gemiddeld in Nederland

De economie in de regio Haaglanden blijft dit jaar naar verwachting verder doorgroeien. De toename in de regio ligt tussen de 2,0 en 2,5 procent. Dat is minder dan de gemiddelde groei van 2,9 procent in Nederland. De economie in Den Haag groeit daarmee minder hard dan in de andere grote steden.

Dat blijkt uit de regioprognoses van RaboResearch, het onderzoeksbureau van de Rabobank. De economie in Groot-Amsterdam, waar ook Schiphol onder valt, groeit naar verwachting het hardst met 4,4 procent. Ook in de andere regio’s van het land blijft de economie groeien, maar deze toename wordt geremd door de hoge inflatie, de personeelstekorten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

De groeiverschillen tussen de economische sectoren werken door in de verwachtingen per regio. Zo groeit de economie in regio’s met een grote horeca- en vrijetijdsector het hardst, omdat deze sectoren het meest profiteren van het loslaten van de coronamaatregelen. Regio’s met een grote agrarische en industriële sector hebben veel last van de hoge grondstoffen- en energieprijzen, waardoor de economische groei daar achterblijft. Dit is terug te zien in Delft en Westland, een regio met een grote agrarische sector, waar de groei ook tussen de 2,0 en 2,5 procent ligt.

Regio-effect

In de prognoses hebben de onderzoekers ook het zogeheten regio-effect meegenomen. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke regionale omstandigheden, zoals de kwaliteit van de beroepsbevolking en het gunstige leefklimaat. Het regio-effect is gebaseerd op de economische groeicijfers tussen 2014 en 2019. Dat was een periode met een relatief hoge economische groei.

Uit die cijfers bleek dat de stedelijke regio’s een gunstige locatie zijn voor de economische groei, mede doordat bedrijven daar voordelen hebben omdat ze bij andere bedrijven in de buurt zitten. Dit is echter niet terug te zien in elke stad. Den Haag bleef bij eerdere voorspellingen voor 2022 ook al achter op de landelijke groei. Een oorzaak van deze verschillen kan zijn dat bepaalde sectoren in de ene stad minder hard groeien dan in de ander.

