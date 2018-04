Economische groei in Den Haag blijft achter bij landelijke gemiddelde

De economie trekt weer aan: in 2017 was er landelijk een gemiddelde groei van 3,2%, een flink hoger percentage dan tijdens voorgaande jaren. In Den Haag blijft de economische groei echter met 2,7% achter bij het landelijke gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De economische groei van Den Haag is met 2,6% het laagst van de vier grote steden en wordt door het CBS verklaard door de matige groei van de overheid. In Amsterdam groeide de economie met 3,9% het sterkst. De oorzaak hiervan is de flinke groei van de groot- en detailhandel. Hier profiteerden ook Rotterdam en Utrecht van. In Rotterdam was sprake van een groei van 3,3% en in Utrecht, waar de groei 'licht getemperd werd' door een krimp in de financiële instellingen, was sprake van een groei van 3,2%.

De sterkste economische stijging deed zich vorig jaar voor in Zuidoost-Noord-Brabant en Almere. Hier was sprake van een groei van 4,9%. In Zuidoost-Noord-Brabant is de stijging te danken aan de industrie en de zakelijke dienstverlening, in Almere zorgde een sterke economische groei van leasebedrijven voor het aantrekken van de economie.