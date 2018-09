Ed Struijlaart ‘doet even een liedje’ terwijl vriendin aan het bevallen is

,,Ik voel me best wel oké, maar wel een beetje gespannen’’, zei Struijlaart een beetje nerveus bij aanvang van zijn optreden bij de ochtendshow Evers staat op. ,,Ik word namelijk binnenkort vader. En dat kan elk moment gebeuren, zeg maar.’’



Hoe snel dan? ,,Mijn vriendin is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis, en daar wordt ze dan ingeleid’’, grinnikt de Haagse singer-songwriter.



Edwin Evers en zijn productieteam gieren het uit van het lachen om de nonchalance van de zanger. ,,Wat doe je hier, man?!’’ roept Evers dan ook uit. Struijlaart lacht. ,,Ik kom even een liedje spelen. Ze hadden me verzekerd dat hij niet voor het middaguur zou komen.’’ Evers wordt er zelf een beetje zenuwachtig van. ,,Laten we in godsnaam opschieten met je optreden. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat straks kleine Struijlaart er al is!’’



De Haagse zanger kwam naar de studio in Hilversum om zijn nieuwe single Guitar ten gehore te brengen. Hij begint op 21 september aan een theatertour waarbij hij 26 theaters zal aandoen.



Ed Struijlaart en zijn vriendin Vanessa Hofstra hebben al samen een dochter, hun tweejarige Lizzy.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!