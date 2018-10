Ed Struijlaart en zijn vijf gitaarhelden

Het gaat goed met Ed Struijlaart (39), voormalig frontman van de Haagse band Stud Muffins en sinds 2012 bouwend aan een solide solocarrière. Onlangs voor de tweede keer vader geworden en met een kersverse hit op zak - het nummer Guitar was eind vorige maand NPO Radio 2 Topsong - is de zanger/gitarist onder gunstig gesternte begonnen aan een theatertournee. Met bij voorbaat zeven uitverkochte voorstellingen brengt hij een eerbetoon aan zijn gitaarhelden.



,,Voor mij was het een openbaring toen ik als achtjarige Eric Clapton zag spelen, tijdens het tributeconcert voor Nelson Mandela. Dat wilde ik ook'', vertelt Struijlaart. Aanvankelijk was het de akoestische gitaar waarop hij zich bekwaamde, totdat hij Voodoo Chile van Jimi Hendrix hoorde. ,,Dat was in de film Under Siege, die slecht was overigens. Maar ik werd omvergeblazen door zijn gitaarspel. Toen wist ik het zeker: ik wil muziek maken voor de rest van mijn leven.'' Met het geld dat hij kreeg voor zijn veertiende verjaardag kocht Struijlaart zijn eerste elektrische gitaar.



De expressieve stijl van Jimi Hendrix is zeker van invloed geweest op Struijlaarts gitaarspel, maar na enige tijd raakte hij toch weer in de ban van de meer bedaarde Eric Clapton. ,,Die dualiteit heeft er bij mij altijd ingezeten. Ik hou van woeste solo's, maar ook van mooie, kleine gitaarliedjes. Blues is voor mij wel altijd de basis geweest. Mijn klasgenoten waren allemaal fan van Nirvana en Pearl Jam. Ik begreep daar niks van en vond in die tijd dan ook weinig aansluiting. Een bandje vinden lukte me al helemaal niet.''