Edgar van Trafassi spettert nog altijd op het podium

Hij heeft vandaag met zijn band tijdens de eerste editie van The Hague City of Peace Concert op het Plein in Den Haag opgetreden. Deze festiviteit wordt georganiseerd door Stichting Africa Life en het thema is vrede. Edgar Burgos gaat sowieso voor vredigheid en met zijn hit Kleine wasjes, grote wasjes (Wasmasjien) uit 1985 ligt dat doel binnen handbereik. Maar hij heeft ook andere nummers met 'fraaie' titels als: Lik maar aan me lolly, Strijkplank, Elena bong bong, Bovenop, Zwemmen in de zee, Pum Pum en Push Push.



Niet minder 'fraai' is de tekst van zijn lied Biegarh Gailie Baba Paiman uit 1982: 'In de Sahara tussen 2 kamelen zat Ali Baba met zijn bobbeltje te spelen'. Ietwat schuin en dubbelzinnig allemaal? Burgos heeft zo zijn eigen gedachten hierover. ,,Op een gegeven moment zing ik iets en men maakt er een heel andere voorstelling van. Ik zet de mensen misschien een beetje op het verkeerde been, maar mijn liedjes zijn niet schuin. Integendeel, ze zijn juist loodrecht'', zei hij hartelijk lachend tijdens een uitzending van RTL Late Night in 2015.



Met een metafoor probeert hij zijn muziek te duiden die hij verder exotische popmuziek noemt. ,,Als je een Surinaams restaurant in Nederland begint en je doet in al je gerechten veel peper dan vinden de Surinamers dat waarschijnlijk wel lekker, maar je krijgt geen enkele Europeaan in je zaak. Wij hebben geprobeerd om onze gerechten milder te maken zodat iedereen mee kan eten'', zegt hij.