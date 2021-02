Edith had aanbidders maar werd zelf pas verliefd toen ze in de tram een ambitieuze jongeman ontmoette

van wieg tot graf Ze ging scheiden toen dat nog bijzonder was en was koerier in de oorlog: Lien (91) was altijd al sterk

22 februari Ze was koerierster in de oorlog en ging scheiden (2x) toen dat nog heel bijzonder was. Lien was onafhankelijk en heel betrokken, merkten de ambtenaren en politici op het Haagse stadhuis. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Lien Knol (26 maart 1929 – 4 februari 2021).