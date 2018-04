Edith Schippers gaat Haagse coalitie van zand en veen formeren

,,Er is witte rook'', zei verkenner Hans Wiegel vanmiddag in een verklaring in de Haagse raadzaal. Hij meldde dat Edith Schippers de inhoudelijke onderhandelingen gaat leiden tussen de grote vier partijen. De VVD-politica was van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid.



Richard de Mos, leider van de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, is blij met Schippers. ,,We beginnen met de onderhandelingen in goede harmonie.'' Hij omschrijft de oud-minister als een 'kordate vrouw' die goed leiding kan geven.



Meerderheid

De beoogde coalitie van zand en veen heeft een ruime meerderheid, met 26 van de 45 raadszetels. ,,De afgelopen tijd is veel gesproken, er is chemie ontstaan, dat moet ook voor grote en inspirerende thema's'', aldus Wiegel in de raadzaal.



De VVD-coryfee meldt dat er acht wethouders komen, twee per partij. De beoogde coalitiepartners gaan zich richten op vier centrale thema's: duurzaamheid, groei van de stad/leefbaarheid, 'iedereen doet mee' en mobiliteit.