Edith Schippers: 'Ik weet weinig van de politiek hier'

Lastig

De keuze voor Edith Schippers is opvallend. Voortrekker en grootste partij Groep de Mos kiest voor de tweede keer een landelijke VVD'er voor de lastige klus van het in elkaar timmeren van een nieuw Haags college van burgemeester van wethou-ders.

Gistermiddag presenteerde verkenner Hans Wiegel met de woorden 'er is witte rook!' zijn eindverslag over de coalitievorming in Den Haag. Het advies van het VVD-erelid was weinig opvallend. De Grote Vier, Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks, gaan proberen een nieuw Haagse college van burgemeester en wethouders te vormen.