Editors geeft groot concert in Zuiderpark

Het optreden staat in het teken van het zojuist aangekondigde best of album Black Gold. De kaartverkoop voor het concert van Editors begint volgende week vrijdag via Ticketmaster. Een kaartje kost 50 euro.

De band uit Birmingham is een graag geziene gast in Nederland. Zo heeft de Engelse formatie eerder als een van de headliners op Pinkpop, Down the Rabbithole en Best Kept Secret gestaan.