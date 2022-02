Eekhoorns weten peperdure ecobrug tien jaar na aanleg eindelijk te vinden

Begin 2014 was er veel ophef over de faunaverbinding, die in 2012 werd aangelegd. Het werd zelfs landelijk nieuws. Want 144.000 euro rijksgeld was er gestoken in de verbinding tussen het Haagse Bos en Clingendael. En dat allemaal om te voorkomen dat de overstekende knaagdieren zouden worden doodgereden. Maar tot dan toe had nog geen enkele eekhoorn gebruik gemaakt van de brug.