Een 8- voor natuur- en recreatiegebieden

Dit blijkt uit een onderzoek van NBTC-NIPO in opdracht van de provincie. De onderzoekers namen 35 gebieden onder de loep. In totaal werden die vorig jaar 48,8 miljoen keer bezocht. Van de bezoekers woont 83 procent in Zuid-Holland. De belangrijkste redenen om de natuur in te gaan of een recreatiegebied te bezoeken zijn het halen van een frisse neus, genieten van natuur/landschap en om dichtbij met familie of vrienden op stap te gaan.

De duinen van Hoek van Holland tot en met de grens van de provincie met Noord-Holland én de Biesbosch weten de meeste belangstellenden te trekken. Ook is onderzocht hoeveel geld iemand gemiddeld bij een bezoek uitgeeft. Dan blijkt dat er maar in vier van de 35 onderzochte locaties meer dan een tientje uit de portemonnee wordt getrokken. Op het eilandje Tiengemeten in de Hoeksche Waard het meest: 11,80 euro. Ook in de Biesbosch, op de Brouwersdam en de groengebieden in de omgeving van Lisse wordt relatief veel geld uitgegeven. Ter vergelijking: in het Balij-Bieslandse Bos in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat maar 1,80 euro, in het Haagse Bos ligt dat twintig eurocent hoger. (tekst loopt onder de foto door)

Volledig scherm De Biesbosch. © COR DE KOCK

De vaakst ondernomen activiteit is wandelen - 65 procent doet dat - en dit wordt met 27 procent gevolgd door fietsen dan wel wielrennen en het bezoeken van horeca. Verder zijn zonnen, luieren, lezen, spelen, picknicken en barbecueën geliefd.

Gedeputeerde Han Weber is content met het waarderingscijfer van 7,8. ,,Al gaat het wat mij betreft naar een 8+.'' Investeringen in groen- en recreatiegebieden worden volgens de provinciebestuurder almaar belangrijker. ,,Met 3,7 miljoen inwoners is Zuid-Holland de dichtst bevolkte provincie. Die mensen moeten ook ruimte hebben om te ontspannen, te bewegen en eens lekker buiten te zijn. Het is gewoon gezond voor mensen. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie belangrijk om bezig te zijn met natuur- en recreatielocaties; het zijn vaak belangrijke waterbergingsplekken bijvoorbeeld.''