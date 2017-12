Een aankoop voor een habbekrats

Het boek Daar dit een immorele aanslag is reconstrueert wat er met Joods onroerend goed is gebeurd van 1940 tot 1955. Robin te Slaa raadpleegde hiervoor duizenden documenten, voor zover ze nog niet waren vernietigd. De doorgewinterde onderzoeker kreeg kippenvel toen hij las over de verordeningen van Duitsers tegen de Joden. ,,De grondigheid en systematiek waarmee tijdens de bezetting de roof van bezittingen van Joden plaatsvond is schokkend", concludeert hij. ,,Niet minder onthutsend is de schijn van legaliteit, waarmee de Duitse autoriteiten de ware aard van hun operaties trachtten te verhullen." Die manier van handelen zou de eigenaren na de oorlog parten spelen.



De leegstaande huizen van gedeporteerde of ondergedoken Joden kwamen in beheer van organisaties als ANBO (Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen) en CV Administratiekantoor Nobiscum. Zij probeerden de onroerende goederen door te verkopen. De opbrengst ging niet naar de Joodse eigenaren, maar verdween in hun zakken en de Duitse oorlogskas.



De kantoren stonden onder leiding van NSB'ers en oplichters die het niet zo nauw namen met de boekhouding of het afdragen van belastingen. In totaal kwamen er 2623 geroofde Joodse percelen in Den Haag 'in beheer'. Uiteindelijk zijn er hier rond de 1100 'Jodenpanden' verkocht. De animo onder de Haagse bevolking was veel minder dan waar deze handelaren op rekenden. Er was een brede afkeer, ook onder makelaars, tegen handel in geroofd onroerend goed. Radio Oranje waarschuwde ervoor in uitzendingen vanuit Londen: ,,De bezetter is listig. Hij laat de bezetters zeggen koopt toch die Joodse eigendommen, daardoor verhindert ge dat ze in Duitse handen vallen." Verder speelden er pragmatische afwegingen mee. Wat moet je met een huis, waarvan de wettige eigenaren mogelijk weer terug komen? Zo'n woning is ook onverkoopbaar. Niemand wist toen nog van de gaskamers en de systematische vernietiging van de Joden.