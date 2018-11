Een aanpakker die nooit iemand in de kou liet staan

M ies Raateland - Jeelof (5 maart 1928 - 17 oktober 2018) werd geboren en getogen in de Haagse Schilderswijk. Ze was een budgettaire kunstenares en een wonder achter de naaimachine. Met het kleine salaris dat haar man als koster van de Heilig Hart Kerk aan de Hobbemastraat verdiende, wist ze haar acht kinderen het gevoel te geven dat het hun aan niets ontbrak. Er was zelfs genoeg om anderen te helpen.



Ooit was Mies verliefd geworden op een knappe Haagse jongeman met een keurige kantoorbaan. Hij was katholiek. Een probleem dat Mies, die zelf niet kerkelijk was, oploste door zich voor haar huwelijk tot het katholieke geloof te bekeren. Toen haar echtgenoot, die van jongs af aan koster had willen worden, gevraagd werd om die functie in de Heilig Hart Kerk te gaan vervullen, steunde Mies hem volledig. Ze kreeg er heel wat, onbezoldigde, taken bij.



De nieuwe baan van haar man betekende een verhuizing naar de Teniersstraat waar de kosterswoning tegen de achterkant van de grote kerk stond. De kosterswoning was klein. Toen de pastoor na de vierde baby kwam vertellen dat het zo wel genoeg was, dacht Mies: waar bemoei je je mee? Opgegroeid als jongste van vier wilde ze zelf ook graag een grote familie. Voor het gebrek aan ruimte en geld had ze altijd praktische oplossingen. De was hing ze te drogen op de zolder van de pastorie en haar kinderen kregen buiten openingstijden alle ruimte in de kerk voor rolschaatskampioenschappen of verstoppertje.