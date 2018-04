'Een Afrikaan vraag je niet naar z'n leeftijd'

Even Vragen AanHij noemt zichzelf cultuurtolk omdat hij de rijke Ethiopische cultuur wil vertalen naar mede-Nederlanders. Geboren Ethiopiër Getachev Negate vertelt over zijn Afrikadag.

Waarom een Afrikadag?

,,Voor wie niet in Ethiopië is geweest, breng ik Ethiopië op 14 april naar wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk. Entree gratis.''

U lacht erbij, moeten we allemaal kennis komen maken?

,,Jazeker, al was het alleen al voor het eten. Neem teff. Dat is een graan met aminozuren, vitaminen en mineralen dat zijn oorsprong vindt in Ethiopië, net als koffie. Wist u dat onze hardloopkampioen Dafne Schippers teff eet?''

Een bijzonder land dus?

,,Het is jammer dat mensen bij Ethiopië denken aan hongersnood en burgeroorlog. Het is nu de snelst groeiende economie van Afrika. Er zijn 106 miljoen mensen vanuit 80 bevolkingsgroepen, met hun eigen talen. Het skelet van de eerste mens is er gevonden en het was het eerste christelijke land ter wereld.''

U bent Ethiopiër?

,,Ik ben een trotse Nederlander met Ethiopische wortels. Ik ben hier 30 jaar geleden gekomen op de vlucht voor het toenmalige stalinistische regime. Ik heb hier gestudeerd en heb een waterbouwkundige achtergrond. Nu heb ik een eigen bureau dat overheid en ondernemers helpt in hun contact met Ethiopië.''

Hoe oud bent u?

,,Ik ben 59, maar een Afrikaan vraag je niet naar zijn leeftijd. Nee, geeft niet. Het is ons verschil in naar iemand kijken. In Afrika kijk je naar wat iemand kan en doet.''

De winst van de dag gaat naar schoolsanitair in Ethiopië?

,,Een goede toekomst van kinderen ligt in onderwijs. Ik ben zelf binnenlands geadopteerd om naar school te kunnen. Er zijn wel scholen, maar er is geen sanitair. Vooral voor meisjes is dat een reden om thuis te blijven. Dat willen we niet.''