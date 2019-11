Een album, een optreden en... een hoorspel, Barry Hay (71) nog volop bezig

Barry Hay timmert op zijn 71ste nog stevig aan de weg. Bepaald ook in deze periode. Komende zaterdag staat hij met zijn 'Haagse bandje' Golden Earring in Ahoy, vandaag verschijnt een album dat hij samen met JB Meijers maakte (For you baby) en dat allemaal kort na zijn debuut als acteur in een hoorspel.

Een hoorspel?

,,Ha, ja! Ik speel een louche manager van een hele coole popband: The Daysies. Ik hou er wel van om dat soort uitstapjes te maken. Tenminste, als ze een beetje in het verlengde liggen van wat ik doe. En als het niet te veel werk is... Maar serieus, ik sloeg als kind al geen aflevering over van Paul Vlaanderen, een beroemd hoorspel uit de jaren 60. En later heb ik ook nog een keer of wat mijn stem geleend aan tekenfilms. Zoals Ook honden gaan naar de hemel. En My Dad the Rock Star.''

Wat vindt u daar zo leuk aan?

,,Nou ja, om te beginnen dat het meestal relaxte klussen zijn. Je bent er meestal met een paar middagen wel mee klaar. En het is iets waarvan ik weet dat ik er nooit op zal worden afgerekend, haha.''

Is dat risico er dan wel als u met The Earring op pad gaat?

,,Nou ja, ik voel me met die mannen als een vis in het water. Kan niet wachten totdat we in Ahoy het podium opspringen. Maar ik weet natuurlijk ook dat de verwachtingen in Ahoy hoog gespannen zullen zijn. Want zo werkt dat nu eenmaal als je in vijftig jaar een goede reputatie als live-band hebt opgebouwd.''

En dan presenteert u ook nog een album samen met JB Meijers.

,,For You Baby! Zegt het voort! Met oude, bestaande songs, waar wij allebei wat mee hadden en die bij mijn stem passen. Variërend van Bob Dylan tot Dr. John en Bruce Springsteen. Heb je 'm al gehoord? Nee? Het is een hele relaxte, lichtvoetige plaat geworden, kan ik dan al wel verklappen.''