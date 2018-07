'Een avondje armoede' cadeau doen

Even vragen aanBetaal twee, drink één: dit is het principe van een 'uitgestelde koffie'. Overgewaaid uit Italië. Daar heet het caffè sospeso. Firma MES past het toe op hun theatervoorstelling Een Avondje Armoede, dat in oktober in Den Haag te zien is. Bestel bij je kaartje een kaartje voor een ander.