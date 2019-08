Een beetje Chiqui in je leven: ‘Ze is gewoon een echte vriendin’

blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor de rubriek Blokje Rond wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week gingen we op pad met half-teckel-half-jack-russel Chiqui.

Chiqui (van Chiquita) heeft een strenge pleegmoeder. Niet iedereen krijgt haar mee. Eerdere gegadigden die de half-teckel-half-jack-russel wilden adopteren vielen af, omdat Chiqui een echte gezelschapshond is en ongelukkig zou worden bij een baasje dat overdag van huis is om te werken. In haar vorige leven woonde Chiqui samen met een meneer die haar overal mee naartoe nam. Ze hadden het goed. Toen de alleenstaande meneer echter overleed, was Chiqui plotseling dakloos. Stichting Dierensteun La Vida zorgde ervoor dat ze een pleegmoeder kreeg waar ze mag wonen, totdat haar nieuwe baasje haar komt adopteren. Dat moet niet iemand zijn die veel van huis is, want Chiqui (9) wil het liefst samen zijn.

,,Ze houdt enorm van autorijden'', merkte de pleegmoeder de afgelopen maanden. ,,Het liefst zit ze naast je en kijkt ze lekker om zich heen. Dan geeft ze je af en toe een blik van 'wat hebben we het toch gezellig met z'n tweetjes'.''

Blaffen

Chiqui doet het heel goed met de andere honden in het gezin. Ze past zich moeiteloos aan de roedel aan. Ze is makkelijk, goed gemutst en slim. Als ik aanbel blaft ze even om mijn komst aan te kondigen, maar na een paar seconden is dat blaffen over.

Als we een blokje rond gaan is ze meteen enthousiast. Ik schat haar pootjes op een centimeter of tien, maar dat blijkt geen belemmering te zijn voor deze jongedame. Ze vliegt over het dijkje en meldt zich onmiddellijk als ze geroepen wordt. Chiqui is een ideale hond, maar misschien niet voor een gezin dat graag naar puppycursus wil met een jonge enthousiaste labrador en ook niet voor een baas die houdt van volgzaamheid. Want Chiqui is de liefdesbaby van twee eigenwijze rassen. Ze komt direct als je roept, maar op commando zitten en pootjes geven hoef je niet van Chiqui te verwachten. Ze is gewoon een echte vriendin. Eentje die overal met je mee naartoe gaat, die het leuk vindt om op bezoek te gaan en die samen met je televisie kijkt. Ze is een uitstekende partner van een baasje dat de tijd heeft en Chiqui's goede gezelschap op waarde weet te schatten.

Kent u een meneer of mevrouw die een beetje Chiqui in zijn of haar leven kan gebruiken? Laat hem of haar dan alstublieft dit stukje lezen. Meer info over Chiqui: 06-13131879.