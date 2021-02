Een beetje vreemd, maar wel heel lekker: Haagse kapsalon van de sportmakkers van Quick

Het is er altijd stikgezellig en ze hebben met elkaar de grootste lol. Not Out is een wereldberoemd sportcafé in Duinoord. Het valt niet eens direct op maar tussen de barkrukken, toog en tafeltjes hangen elf tv-schermen voor dorstige sportfanaten. Zo trekt het café ook expats aan. Zit de ene gast met zijn cerveza naar FC Barcelona te kijken en twee andere maten met zwei bier in een ander hoekje naar FC Bayern München.