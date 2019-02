Een beter klimaat, óók in de klas: Welke stappen zetten de scholen zelf?

Oudste radio-dj van Nederland, Bob van Huët, is overleden: ‘Dag lieve luister­vrien­den, bedankt voor alles’

11:20 De oudste radio-dj van Nederland, Bob van Huët (88), is vannacht overleden. Dit meldt zijn zoon vanmorgen aan deze krant. Van Huët was al een tijdje ongeneeslijk ziek. Hij had longkanker. Chemokuren en operaties weigerde hij, want ‘daar ben je nog zieker van’, zei hij.