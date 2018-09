Een beter milieu begint nog steeds bij jezelf

‘Ik werk voor Den Haag, niet voor Shell’, luidde de slogan. Ietwat onduidelijk, zelfs als je de reden voor hun protest kent: de actiegroep wil niet dat Shell-topvrouw Van Loon zitting neemt in een Haagse denktank. Deze houdt zich bezig met de energietransitie in Den Haag. Volgens de tegenstanders staat dit gelijk aan het overhandigen van de sleutels van de stad aan deze ‘fossiele dinosaurus’. Werkt Shell al dertig jaar het klimaat tegen, zoals de Partij voor de Dieren beweert? Feit is dat het allemaal wel sneller had gekund - als nut en noodzaak bekend waren geweest bij het grote publiek. Dat was echter nog even aan het bijkomen van het jarenlang verspreide bericht dat de door milieu-activisten beloofde ‘zure regen’ uitbleef. Sterker: die bleek helemaal niet te bestaan. Het was nepnieuws avant la lettre.