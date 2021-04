Een beurs in september? Organisator Axel is optimistisch: ‘Hoog tijd om kunst aan te schaffen’

Jongeren raken op dit moment het vaakst besmet met corona

8:15 Jongeren van 20 tot en met 24 jaar raken op dit moment het vaakst besmet met corona. Alleen in de leeftijdsgroep 55 tot en met 59-jarigen nam het aantal besmettingen per 100.000 inwoners af. In Den Haag vertoont stadsdeel Segbroek de grootste stijging van het aantal besmettingen: plus 46 procent in vergelijking met de week ervoor.