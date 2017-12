Een bezorgservice voor en door buurtbewoners

,,Het doel is om de zogenaamde ‘first and last mile’ te optimaliseren”, vervolgt Lukaart. ,,Een straal van 1,6 kilometer om iemand heen waarbinnen we dat wat diegene wil laten bezorgen of laten ophalen zo efficiënt mogelijk bundelen met andere opdrachten of partijen. Zo stimuleren we dat je je verse brood bijvoorbeeld op hetzelfde tijdstip laat bezorgen als de buurvrouw, zodat je op zondagochtend de bezorgkosten kunt delen.”



Door een locatie te delen, vragen runners op hun beurt aan buurtgenoten: ‘Ik ben nu bij de supermarkt - of een andere locatie -, heb je nog iets nodig?’



De app Get van Bun.Run laat zien welke winkels open zijn en of daar op dat moment runners voor beschikbaar zijn. Ook afrekenen kan met de app. ,,Je hebt de stad altijd in je broekzak”, aldus Lukaart. De bedoeling is dat het platform volgend jaar wordt uitgebreid naar steden buiten Den Haag.