Een bladblazer lenen van de koning leek me origineler dan een kopje suiker

Een bladblazer leek me origineler dan een kopje suiker. Niet dat die nuttig was geweest op mijn balkon. Daarmee had ik enkel schijtende duiven richting Westland kunnen torpederen. Eigenlijk maakte het me geen bal uit wat ik van de koning zou lenen. Alles voor een blik in zijn paleis. Wat was ik nieuwsgierig. Door de hekken. De camera’s. De Twix-stelende marechaussees. Dat moest wel wat wezen daar binnen. Als ik ’s morgens koffie dronk op mijn eigen bordes, dan keek ik verwachtingsvol naar de nok van het paleis. Zo kon ik zien wanneer de werkdag van onze majesteit begon. Meestal vóór die van mij.