Een ‘boerenactieleider’ en een hoogleraar uit de Thorbeckeleerstoel: dit zijn de informateurs in Den Haag

Het hoge woord is eruit: Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard worden de informateurs in Den Haag in de zoektocht naar een mogelijke coalitie. De grootste partij Hart voor Den Haag/Groep De Mos presenteerde de kandidaten donderdag in de raadzaal. Maar wie zijn de twee namen die een mogelijke coalitie moeten gaan onderzoeken?

Boogaard en Oplaat hebben van Hart voor Den Haag/Groep De Mos de opdracht gekregen om de mogelijkheden voor een coalitie ‘in een informatieronde nader te onderzoeken en de uitkomsten hiervan te formaliseren in een eindverslag.’

Hart voor Den Haag doet daarbij het nadrukkelijke verzoek om alle partijen in dit verkenningstraject te betrekken. ,,Over het eindverslag van de verkenning kan een raadsdebat gehouden worden”, stelt partijleider Richard de Mos in zijn opdracht aan de informateurs. Maar wie zijn de twee namen die de partij naar voren schuift?

Landbouwwoordvoerder

Gert-Jan Oplaat komt uit Markelo (Overijssel) en is voormalig Kamerlid namens de VVD in de periode tussen 1998 en 2006. In die acht jaar was hij landbouwwoordvoerder voor de partij. ,,Hij is deelgenoot in een grote agrarische onderneming die is gespecialiseerd in dierveredeling en belangenbehartiger van de pluimveesector”, valt er te lezen op de website van Parlement.com.

Van 2007 tot eind 2013 was hij voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. Daarnaast is Oplaat voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) en voorzitter van de Raad van Toezicht van BiOns, een innoverende zorgaanbieder op het gebied van huishoudelijke ondersteuning en ambulante begeleiding binnen de WMO, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg.

Ook was Oplaat boerenactieleider tegen het mest- en ammoniakbeleid en werd hij in 1994 verkozen tot ‘Boer van het jaar’. In ‘linkse kringen’ stond hij bekend als ‘de Markelose Bolkestein’. Hij pleitte in 2004 samen met fractiegenoot Geert Wilders voor een rechtsere koers van de VVD. Het tweetal vond onder meer dat Turkije nooit EU-lid had mogen worden en dat de maximumsnelheid moest worden verhoogd.

Thorbeckeleerstoel

Geerten Boogaard is hoogleraar decentrale overheden bij de Universiteit Leiden en bekleedt in die hoedanigheid de Thorbeckeleerstoel. Deze leerstoel heeft als leeropdracht de decentrale overheden als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem. Daarnaast is hij als docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de universiteit.

Boogaard studeerde tot 2004 in Leiden Staats- en bestuursrecht en Rechtsfilosofie en -methodologie. Na zijn afstuderen werkte hij twee jaar als procesvertegenwoordiger bij het Centrum Indicatieinstelling zorg. Daarna werkte hij als docent-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2013 promoveerde op de constitutionele rol van de rechter. Sindsdien is hij verbonden aan Leiden en doet hij onderzoek naar de constitutionele rol van de rechter, lokale democratie en decentralisatie en het narratieve staatsrecht.

Ook is Boogaard verbonden aan het CDA en werkt hij op projectbasis bij het WI (Wetenschappelijk Instituut). Hij voert een project uit over differentiatie in het sociale domein. Daarnaast is hij lid van de CDV-redactie (Christen Democratische Verkenningen). Hij publiceerde eerder in het tijdschrift van Binnenlands Bestuur een essay over ‘het grondrecht op afwijken’. Daarin schrijft hij dat het Rijk moet kunnen ingrijpen als wethouders de wet aan hun laars lappen, terwijl wethouders ook het recht hebben om aan hun lezing van de wet vast te houden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.