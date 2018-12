Een bouwer en een vechter

Toen Jan Poot (13 augustus 1924 - 16 oktober 2018) in de oorlogsjaren, als eerste in zijn familie, wilde gaan studeren, moest hij een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat weigerde de principiële Poot, die vervolgens op transport naar Duitsland werd gezet. Hij werd tewerkgesteld op boerderijen, in fabrieken en een munitieopslag die met regelmaat door de geallieerden werd gebombardeerd. Toen de vrede was getekend, haalde Poot de verloren tijd in door aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, in drie jaar tijd, vier studies af te ronden. Hij studeerde af als socioloog, historicus, sociaal geograaf en econoom.



Poot kreeg een baan bij de provincie Zuid-Holland waar hij zich in korte tijd binnen de Provinciaal Planologische Dienst ontwikkelde tot een gezaghebbend ambtenaar, belast met het terugdringen van de woningnood. Vanaf de boerderij van zijn ouders fietste hij dagelijks de 22 kilometer door Schipluiden, langs Delft, naar zijn werk in Den Haag.