'Een brand, precies op het moment dat het zomerseizoen begint'

De man belde vanmorgen om kwart over vijf 112 nadat zijn brandmelder afging. ,,Daarna heb ik de andere bewoners voor zover nodig wakker geklopt. Om halfzes stonden we allemaal buiten.'' Het viel hem meteen op dat er in het restaurant geen brandalarm was afgegaan. ,,En vorige week ook al niet.'' Vorige week? ,,Ja, toen was er een kleinere brand. Daarna is ook nog de marechaussee langs geweest. Ze kwamen met drie busjes.'' De bewoner kijkt peinzend voor zich uit. ,,Ik weet het niet.'' Dan aarzelend: ,,De brand van vannacht is volgens mij aangestoken. Maar door wie? Waarom? Geen idee.''



Even verderop op de promenade stelt iemand zich voor als een goede bekende van de eigenaresse. ,,Zij is nu in Turkije'', vertelt hij. ,,Voor een operatie. Nee, ik heb haar nog niet gesproken, maar dit komt wel heel slecht uit. Een brand precies op het moment dat het zomerseizoen gaat beginnen. Nu moet ze het verdienen, dit is een strop vooral voor haar.’’