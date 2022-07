Een camping is hét bewijs dat een vriendelijke, vreedzame en welvarende samenleving mogelijk is

Democratie is bovendien de dictatuur van de meerderheid. Maar omdat heel veel mensen denken dat ze gelijk hebben, wil dat nog niet zeggen dat ze gelijk hebben. Velen denken dat een zakenkabinet ons zal redden. Het bedrijfsleven aan het roer. Daar zijn al bedroevende resultaten mee behaald, zowel in eigen land (LPF) als in bijvoorbeeld Brazilië (Bolsonaro).



Ik pleit voor een totaal andere aanpak: een campingkabinet. Een camping, met zijn verscheidenheid aan bewoners, is hét bewijs dat een vriendelijke, vreedzame en welvarende samenleving mogelijk is.