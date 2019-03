Een charmante sjacheraar

Paul Hallegraeff (3 juli 1946 - 9 februari 2019) was de zoon van een journalist die jarenlang verslag deed van de strijd in Nederlands-Indië. Het was een ondernemende jongen, die als Rijswijkse scholier 'De Nederlandse Beach Boys Fanclub' oprichtte. Als voorzitter van die club plaatste hij advertenties in muziekbladen die honderden Nederlandse tieners bewoog om lid te worden en zo een poster, die Paul ergens liet drukken, van de jongemannen uit Californië, te bemachtigen. Na een stuk of honderd posters verzonden te hebben liet hij de afhandeling verder aan zijn moeder en zus over. Paul had dan al weer wat nieuws gevonden om geld mee te verdienen.



Tijdens zijn diensttijd liet Paul bij zijn ouders op de Kerklaan tien enorme kartonnen dozen bezorgen. De mysterieuze zending bleek vol met postzegels te zitten die Paul vanuit een winkeltje in de Haagse Herderinnestraat, en later een grotere zaak in de Boekhorststraat, ging verkopen. De zaken liepen goed. Begin jaren zeventig spaarde iedereen postzegels. Er kwam zelfs een filiaal bij aan de Kerklaan in Rijswijk en in de wintermaanden huurde hij van de familie Marinello hun lege ijszaak aan de Spuistraat. Tot half elf hing er steevast een briefje op de pui dat Paul 'even weg was'. Hij hield namelijk niet van vroeg opstaan.