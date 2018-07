Een cocktailtje drinken in de 'rechtbank'

De naam 'The Court' is opvallend. Vanwaar deze 'rechtbank'-verwijzing?

,,Den Haag staat bekend als stad van het strafrecht en het leek ons leuk om daarop in te spelen. Dit thema biedt ons veel mogelijkheden om tot in detail uit te werken: van menu tot interieur. Elke cocktail heeft de naam van een wetsartikel. En we hebben ook een rechtbankbar laten bouwen."



En hoe bevalt deze cocktailrechtbanksfeer de Hagenaars?

,,De opening was zeer geslaagd: er zijn een hoop mensen langsgekomen en we hebben veel positieve reacties ontvangen."



Is er nog iets anders speciaal aan de cocktails, behalve de namen?

,,We maken voor onze signature cocktails gebruik van speciale technieken zoals infusies en rook. Daarnaast speelt storytelling een belangrijke rol in ons menu: elke cocktail heeft een eigen verhaal. Een voorbeeld hiervan is een cocktail die is vernoemd naar het wetsartikel dat betrekking heeft op de Ierse onafhankelijkheid: Ir. Act 1948 (Murphy's Law)."



En wat mag er nou echt niét in de 'rechtbanken' van The Court?

,,Na het beledigen van de rechters in functie zal men The Court dienen te verlaten. Een open houding en zin om nieuwe smaken te proeven en een fantastische avond te hebben, worden van harte toegejuicht. De lezers die zich in dit profiel herkennen, wordt verzocht zo snel mogelijk langs te komen voor een zitting."



