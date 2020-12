Een dag in het leven van pakketbezorger Marcos: ‘Door de coronacrisis was het eigenlijk al het hele jaar kerst’

Fietsen, varen en eieren kopen: Dit is de vernieuwde recreatie­kaart van Mid­den-Delfland

29 december Natuurliefhebbers die regelmatig in de recreatiegebieden in en rond Midden-Delfland vertoeven, kunnen hun hart ophalen aan een vernieuwde recreatiekaart. De uitgave is een gezamenlijk initiatief van de Midden-Delfland Vereniging en ANV Vockestaert.