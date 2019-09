Een dagje achter de knoppen van de attracties in Duinrell: ‘mee met laatste ritje in de achtbaan’

Als werknemer bij Duinrell heb je verschillende taken. Het kan zijn dat je in de kantine moet werken of bij eet- of spelletjeskraampjes in het park. Vaak sta je bij verschillende attracties om mensen te begeleiden en de apparaten te besturen. Hier krijg je een cursus in. Nieuwelingen beginnen altijd met het verwelkomen van gasten en het checken van de lengtes, om te kijken of de kinderen lang genoeg zijn voor bepaalde attracties. Je kan bij Duinrell werken vanaf vijftien jaar, maar dan mag je nog geen attracties besturen.



In de ochtend, voor het park opengaat, worden alle attracties altijd twee keer gecheckt. Een keer door de werknemers zelf en door het technisch team.