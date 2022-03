Dit wekt de nieuwsgierigheid van de stamgasten. Het is een oudere heer, gesoigneerd, voorzien van een flinke snor, een gouden brilmontuur en flaporen die doen vermoeden dat hij als baby door zijn moeder aan die oren heen en weer is getrokken in het kinderbadje. ,,Hoe is het met je, Ed?’’ vraagt hij. Nu is het de beurt aan Ome Ed om vreemd op te kijken. ,,Kennen wij elkaar?’’ ,,Jazeker. Van deze plek. Al heette het toen nog koffiehuis Annie.’’ Even blijft het stil. ,,Da’s inderdaad lang geleden, Ton.’’

Ome Ed heeft de man herkend. ,,Ik weet het alweer. Jij was gesneuveld op een Limburgse.’’ De man knikt. ,,Ik woon al vierentwintig jaar in Vaals. Ik dacht, ik doe eens een dagje Den Haag. Of wat er van over is.’’ De stamgasten herkennen zich in deze observatie. ,,Alles goed met je?’’ wil Ome Ed weten. ,,Ik heb goed geboerd, zeker. Auto-import uit Duitsland. Gouden tijden gekend. Simpel, maar eerlijk werk. Het is verbazingwekkend tot welke hoogten een mens kan stijgen door met beide voeten op de grond te blijven.’’

Cappucino

Wij zijn even uit het lood geslagen door de filosofische ondertoon in zijn opmerking. Ik hap in mijn tosti met currysaus. ,,Heb je voor mij nog een cappuccino?’’ vraagt Ton. ,,En doe d’r maar zo’n eczeembal bij.’’ Schele Joop kijkt hem onderzoekend aan – voor zover hij dat kan. ,,Zo lang al weg uit het Haagje, mis je dan je familie niet?’’ ,,Denk nooit dat je familie kent’’, schampert Ton. ,,Die leer je pas kennen als je een erfenis moet verdelen.’’ Er wordt instemmend geknikt. Ome Ed wenkt naar Wendy. ,,Die bal krijgt ‘ie van mij.’’

Dan draait hij zich om naar zijn dochter, die een broodje paardenbek zit te verorberen. ,,Ton, mag ik je voorstellen aan Samantha? Mijn buitenechtelijke kind.’’ Andermaal geeft Ton een antwoord dat de stamgasten tot nadenken stemt. ,,Buitenechtelijke kinderen bestaan niet. Er zijn alleen buitenechtelijke ouders.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.