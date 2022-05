Een dodenherdenking die anders was dan voorgaande jaren

Dit is de duurste straat van Nederland: je betaalt er 9300 euro (!) per vierkante meter

In Den Haag steeg het aantal miljoenenwoningen het afgelopen jaar met liefst 77 procent naar 9300. De Konijnenlaan in Wassenaar is opnieuw de duurste straat van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa, gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed.

