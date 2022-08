Een dolksteek in mijn Haagse hart

Deuren na renovatie plots 10 centimeter smaller: ‘Kan mijn huis niet meer in met scootmo­biel’

Ze zijn verbaasd, boos en verdrietig. Oudere bewoners van de Javastraat in Delft konden wekenlang hun huis niet in vanwege een ingrijpende renovatie. Bij terugkomst blijkt de verbouwing toch niet uitgepakt als vooraf gehoopt. ,,De deur is nu zo smal, dat ik er met mijn scootmobiel bijna niet meer in kan.”

10 augustus