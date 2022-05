Een donorhart redde het leven van haar broer, nu fietst Stephanie naar Parijs om haar dankbaarheid te tonen

Klein Zwitser­land blijft hoofdklas­ser na spectacu­lai­re ontknoping: ‘Laten zien dat we hier thuishoren’

Goed nieuws voor het Haagse hockey: de vrouwen van Klein Zwitserland blijven in de hoofdklasse, nadat ze in de nacompetitie om lijfsbehoud twee keer afrekenden met de Rotterdamse promotieklasser Leonidas. In het feestgedruis na de 3-2 zege zaterdag werd er ook met een schuin oog naar volgend seizoen gekeken, want er vertrekken minstens acht spelers bij KZ.

