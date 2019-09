Een dooie als aangewezen overlevende, je moet maar durven

Krikke houdt conclusies van onderzoeks­rap­port naar vreugdevu­ren geheim voor brandweer

7:04 Burgemeester Krikke heeft de brandweer geen inzage gegeven in de voorlopige conclusies van het onderzoeksrapport naar de vreugdevuren tijdens oud en nieuw. Dat is opvallend, omdat de brandweer een van de belangrijkste betrokken partijen is in de studie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).