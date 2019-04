Ronde buikjes (mannen én vrouwen), bier binnen handbereik, geen spatjes. Er is maar één dag in het jaar dat ze echt wakker zijn: 3 oktober. De rest van hun leven valt te omschrijven als een lethargisch bestaan, op weg naar het onafwendbare einde. Gelukkig is er nu een lichtpuntje in hun helse bestaan: pratende prullenbakken.



Deze zijn onderdeel van een zwerfvuilcampagne met de titel ‘Ruim je rrrrotzooi op’. Waar bij u de rollende -r op z’n Leids dient uit te spreken. De beste manier om dit voor elkaar te krijgen is door eerst vloeibaar kaarsvet in te slikken en daarna het woord nogmaals uit te spreken. Welnu, er zitten dus stemmen in die prullenbakken die je belonen als je er iets ingooit. Wat zeggen ze dan? Bedankt voor je rrrrrotzooi. De teksten zijn ingesproken door mensen van de Gemeentereiniging zelf. Leuk bedacht, maar ‘bedankt’, dat zou in het Haagje nooit werken. Een woord van dank werkt bij ons als een stier op een rooie lap. Dat veroorzaakt onnodige agressie.



Nee, een échte Hagenees geef je het beste een sneer na. Dan pas voelt ’ie zich gewaardeerd. In Den Haag geldt in de omgang nog maar al te vaak: pas als je in de zeik bent genomen, dan hoor je d’r bij.



Deze sociale omgangsvorm voorkomt dat mensen hoger gaan kakken dan hun gat staat. Geen kapsies maken. Dus laten we mild van start gaan.



In het Haags zou je dan bijvoorbeeld kunnen beginnen met Papieâh hieâh. Of, eventueel ingesproken door Tommie zelf: Rustag, rustag. Wordt er meer afval gedumpt, dan kan de felheid worden opgeschroeft. Wat dacht u ervan als zo’n brullenbak na het doneren zegt: ’t zal mè amme reit ruisûh! of: ut zal mè de baut hachelûh.



Is de afvalrace een succes? Dan volgt de ultieme beloning.



As je ut teige mè heb, hebbie ut auk teige me reit, en die heb d’r schèt an.



