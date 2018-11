Een échte Piet, pikzwart geschminkt

De grijze, driehoekige toversteen die je had gevonden, ligt nog in mijn auto. Krijg je morgen terug. Als je naar de intocht van de echte Sinterklaas in Scheveningen bent geweest. Niet die in Zaanstad. Je begrijpt dat Sint ook hulp-Sinterklazen heeft. Anders kon hij niet tegelijk op televisie, in de haven en in het winkelcentrum zijn.



O ja, een lieveheersbeestje heb ik niet in de tuin gevonden. Al wil je nu weer dierenarts worden; je moet die rood met zwarte stippenkevertjes niet verzamelen, anders brengen ze geen geluk. Als er eentje op je neerstrijkt, moet je die laten wegvliegen of voorzichtig in het groen zetten. Dan brengt-ie geluk. ,,Daarom moet je er ook een paar zoeken'', zei jij toen schaterend. ,,Dan krijg ik nóg meer geluk.”



Heb ik je verteld dat ik hulp-Sinterklaas wilde worden? Op het ministerie, waar ik werkte, kwam altijd op 4 december zo'n Sinterklaas met Piet. Dan kreeg elke ambtenaar een boterletter, chocoladeletter of een speculaaspop. Toen er eind jaren zeventig niemand voor Sinterklaas wilde spelen, zag ik mijn kans schoon. Een 1.90 meter lange collega, met lang haar en een baard, kreeg ik zover dat hij Zwarte Piet wilde zijn.



We gingen naar Costuummagazijn De Wit in de Wagenstraat, waar je verkleedkleding en theaterpakken, van piraat tot koning, kon huren. We vroegen een sinterklaas- en zwarte pietenpak. De rode mantel, tabberd en witte 'jurk' zouden mijn boekhoudcollega misschien passen, maar mij zeker niet. Ik vroeg om de kleinste maat, trok in het pashokje de mantel, tabberd en die jurk aan en zette de mijter op. Die zakte tot op mijn wenkbrauwen, maar dat zou met de pruik te verhelpen zijn. De mantel was minstens een armlengte te lang, dat was vast wel met veiligheidsspelden te regelen.