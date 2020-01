Een eeuw met Bertus de Harder: ‘Het was een voorrecht hem te zien voetballen’

Dief van portemon­nee Haagse muzikant Ed Struij­laart opgepakt in Den Haag: ‘Boef bood excuses aan’

19 januari Een van de dieven die in oktober de portemonnee van de Haagse singer-songwriter Ed Struijlaart pikten tijdens een optreden in Zwolle, is afgelopen donderdag in Den Haag opgepakt. Tijdens het optreden in de Odeon werd de portemonnee met pinpas van Struijlaart door twee dieven uit zijn kleedkamer meegenomen. Het verhaal kreeg een bizarre wending toen een van de dieven via Instagram contact met hem zocht, zijn excuses aanbood en de pas naar Struijlaarts moeder stuurde.