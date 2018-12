Een enkele storing, maar E-bus doet het goed

Ook reizigersorganisatie Rover is enthousiast over het nieuwe vervoerssnufje in de stad. ,,De rijeigenschappen zijn fantastisch,’’ zegt voorzitter Arnold van der Heijden van Rover. Hij reed al E-ritten met een kritische blik. Maar de ervaring is tot nu toe goed. ,,De bussen zoeven over de weg. Ze zijn geruisloos,’’ omschrijft hij het comfort.



De HTM wil in 2019 500.000 tot 600.000 passagiers met de nieuwe stadslijn vervoeren. Hoeveel mensen de lijn al hebben ontdekt? ,,De cijfers hebben we nog niet,’’ zegt HTM. Het aantal ritten van de acht E-bussen is wel bekend: 577 sinds de invoering op 9 december.



Drie storingen waren er, waardoor de oude aardgasbussen moesten worden ingezet. Er was een storing met de elektronica van de batterij, en een oplader voor de elektriciteit trok het even niet. Ook met de radioverbinding zat het niet altijd helemaal snor.