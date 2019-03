Een fijn ritje in De Koets

'Hoe zit het toch met De Koets?' klonk het om ons heen. Het restaurant werd verbouwd, ging open, kreeg kritiek over slechte bediening, ging weer dicht en is sinds een paar maanden opnieuw open. Sluiting bleek nodig vanwege een bouwaanpassing. Verhalen over mindere bediening kunnen we ook uit de lucht halen; die is hoffelijk en correct. 'Welkom!' zegt een jonge, handenschuddende bedrijfsleider uitgelaten.



De Koets is clubchic ingericht. Er zijn 85 couverts, het interieur is opgetrokken in zwart en goudtinten, er is gedempte verlichting, er zijn uitgelichte wijnkasten, ronde banken, de tafels keurig gedekt met linnen en kaarsen en er dreunt een flinke bas. Koning Willem-Alexander en Máxima 'loeren' vanaf de muur mee. Op de menukaart creuse en Gillardeau oesters, kaviaar uit Rusland, Japanse en Franse gerechten. Volgens de website moeten we een wereldse fusionkeuken verwachten met verschillende culinaire stijlen, tradities en kooktechnieken op experimentele wijze gebracht. Zo zit je als kok altijd goed; het kan dus alle kanten op. Te beginnen met een fles water - een glaasje gemeentepils mocht ook -, goede Argentijnse huiswijnen, brood met olijfolie, zeezout en een mengsel van kruiden en noten om te dippen.