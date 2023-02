Een fijne bistro van Parijs allure, het enige wat nu nog ontbreekt bij De Boterbrug zijn de oesters

vraag bij het nieuws Rutte blijft in het Torentje ondanks brandge­vaar, brengt hij zijn medewer­kers onnodig in gevaar?

Alle andere gebruikers zijn al een tijdje vertrokken maar premier Rutte en zijn ministerie van Algemene Zaken blijven voorlopig nog werken in het Torentje op het Binnenhof. Dat wordt momenteel grondig gerenoveerd. De brandweer is ‘not amused’ dat hij blijft ondanks de risico’s van een onbeheersbare brand. Brengt de minister-president zichzelf en zijn werknemers onnodig in gevaar?