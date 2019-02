Een film downloaden in één seconde, lekker belangrijk

Geen idee. Het lijkt me voornamelijk gevaarlijk. Ik weet namelijk wél dat astronauten bij een raketlancering bewusteloos kunnen raken door 4G-krachten. De versnelling naar 4G brengt je volledig in de war. Laat staan als je naar 5G gaat. Ach, we zijn in deze stad al de weg kwijt, dus het valt niet op. We kunnen zo doorschakelen naar 6 of 7G. Bewusteloos zijn we toch al.



Den Haag krijgt als eerste Nederlandse stad volledige 5G-dekking. Dat geeft hogere snelheden op het mobiele datanetwerk – je kan een hele film downloaden in één seconde. In theorie. Lekker belangrijk. In theorie ben ik winnaar van de Staatsloterij.



Een ander voordeel van 5G is dat de batterij van je smartphone langer meegaat. Op festivals en opgrote evenementen kan het netwerk meer aan, dus kun je facetimen of skypen zonder dat je eruitziet als iemand die een aanval van de hik heeft. 5G biedt de gelegenheid om meer apparaten gelijktijdig aan te sluiten op zo’n netwerk. Zo kan je meekijken bij een operatie in het ziekenhuis in Groningen. Vooropgesteld dat je chirurg bent, anders hebben ze daar niet zo veel aan je. De zelfrijdende auto en bus, die eraan zitten te komen, kunnen zelfs alleen goed functioneren op 5G.



Uiteraard heeft 5G een prijs. Je bent sneller door je bundel heen: kassa voor de providers. Dat vertelt de gemeente Den Haag er niet bij, als in hosannastemming wordt gemeld dat we als eerste 5G-dekking hebben. Hoezo vooruitgang? Vooruitgang betekent eigenlijk dat je een oude irritatie inruilt voor een nieuwe. Dat zie je ook bij zo’n kabinet, dat in december mensen verketterde die riepen dat de energierekening zou oplopen tot 300 euro extra per jaar. ‘Bangmakerij’, riepen de roofridders van Rutte. Wat blijkt: die mensen hadden gelijk. Het kabinet heeft verouderde prognoses van het Centraal Planbureau gebruikt. En wij maar weer stemmen volgende maand. Gaat u nog? Ik twijfel. Stemmen is eigenlijk hetzelfde als sporten: je hebt het idee dat je iets goeds doet, maar je ziet er geen klote van.



