Een geschenk van, en voor Den Haag

Op het dak van Amare komt beveiliger Mohamed Zouaoui helemaal tot rust

1 oktober Mohamed Zouaoui (35) staat aan het hoofd van de beveiliging in Amare. Of liever gezegd stond, want nu de bouwklus erop zit, heeft de eigen beveiligingsdienst van Amare de taak overgenomen. Mohamed hield toezicht in de tijd dat het Haagse cultuurhuis nog in aanbouw was. Over een paar weken zit zijn klus erop en gaat hij naar een volgende opdrachtgever.