Een gewonde bij ongeluk op A4 bij Rijswijk, weggebruikers die toch afgezette afrit namen krijgen boete

Jeugdzorg­men­tor misbruikte kwetsbaar meisje (15): ‘Hij liet zich leiden door zijn eigen lusten’

18:31 Een van misbruik verdachte begeleider van de gesloten jeugdzorginstelling Midgaard in Den Haag ontkent seks te hebben gehad met zijn mentorkind. Het 15-jarige meisje had volgens hem alles verzonnen, omdat hij haar niet wilde helpen naar België te vluchten. Het OM eiste vandaag in de Haagse rechtbank niettemin een jaar gevangenisstraf tegen de man.